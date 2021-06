PLACE A LA JEUNESSE – S’INFORMER Mairie du 1er arrondissement, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 juillet au 31 août 2021 :

jeudi, vendredi de 14h à 18h

gratuit

CIDJ – Une permanence tout l’été pour être bien informé·e sur tous les sujets !

Le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse vous accueille du 1er juillet au 31 août. Des conseillers du CIDJ vous accueillent gratuitement et sans rendez-vous pour vous informer et vous conseiller sur l’orientation, l’emploi et la formation, les projets, la vie pratique (droit, logement, santé), la culture et les loisirs et la mobilité en Europe et à l’international.

Mairie du 1er arrondissement 4 place du Louvre Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (56m) 7 : Pont Neuf (191m)



Contact :CIDJ https://www.cidj.com/

