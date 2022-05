Place à la Fête au XIV juillet à Bègles Place du 14 Juillet,Bègles, 7 mai 2022, Bègles.

Place à la Fête au XIV juillet à Bègles

Place du 14 Juillet, Bègles, le samedi 7 mai à 14:00

Après le marché du matin, la place du XIV juillet s’anime de 14h à 23h, pour une après-midi détente et une soirée festive en famille et entre amis ! Une première date de Place à la Fête dédiée à la nature et à la découverte des cultures afro-cubaine et créole ??? Stands, concerts, animations, restauration sur place, profitez d’un temps convivial. ✅ À cette occasion, la place est réservée aux piétons et aux cyclistes. Vos commerces de la place restent ouverts. Restauration disponible sur place ??? Tout au long de la journée, des animations : barbe à papa, jeux en bois, troc de plantes, fabrication de suspension en macramé, de cache-pots, déco de nichoirs, bar à dessins, animations enfants, tube à bouture, avec la présente de l’association girondine de sauvegarde des abeilles mais aussi des concerts ??? 14H15 ? concert afro-cubain avec la chanteuse-percussionniste Ceïba et le groupe IRÁWO qui nous emmène au cœur d’une culture créole méconnue dans notre pays, au-delà de l’imaginaire populaire, de la Havane à Santiago. 17h ? concert de Trio Transat Le site est pensé pour vous accueillir dans les meilleures conditions. La convivialité sera le maître mot ! #bègles #placeduXIVjuillet #placeàlafête

Entrée libre

