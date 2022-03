Place à la Différence ! RADIO ARVERNE, 21 mars 2022, Gerzat.

Place à la Différence !

du lundi 21 mars au jeudi 24 mars à RADIO ARVERNE

Rediffusion des émissions spéciales “Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT” + bande annonce, sur l’antenne de RADIO ARVERNE (+ replays/podcasts sur le site Internet) : * **lundi 21/03/2022 à 9h ;** rediffusion de l’émission avec LICRA Auvergne/Rhône-Alpes et les élèves du collège ANATOLE FRANCE à Gerzat * **mardi 22/03/2022 à 9h ;** rediffusion de l’émission avec MRAP 63 et les élèves du collège ANATOLE FRANCE à Gerzat * **mercredi 23/03/2022 à 18h ;** rediffusion de l’interview avec Madame Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier Ministre, chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes, de la Diversité, et de l’Égalité des chances * **jeudi 24/03/2022 à 17h ;** rediffusion de l’émission avec QUEER Auvergne, SOS Homophobie et les jeunes de L’AGARTHA à Cébazat

RADIO ARVERNE Place Marcel Collange Gerzat Puy-de-Dôme



