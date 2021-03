Gerzat RADIO ARVERNE Gerzat Place à la Différence ! RADIO ARVERNE Gerzat Catégorie d’évènement: Gerzat

Place à la Différence ! RADIO ARVERNE, 22 mars 2021-22 mars 2021, Gerzat.

du lundi 22 mars au jeudi 25 mars à RADIO ARVERNE

Rediffusion des émissions spéciales « Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT » + bande annonce, sur l’antenne de RADIO ARVERNE (+ replays/podcasts sur le site Internet) : * **lundi 22/03/2021 à 18h ;** rediffusion de la première émission avec les enfants de la MAISON DES JEUNES de Cébazat et les acteurs locaux (LICRA, MRAP et SOS Homophobie) * **mardi 23/03/2021 à 18h ;** rediffusion de seconde émission avec les enfants de la MAISON DES JEUNES de Cébazat et les acteurs locaux (LICRA, MRAP et SOS Homophobie) * **mercredi 24/03/2021 à 18h et à 18h30 ;** « Les Déclameurs », rediffusion des émissions spéciales « Éducation Populaire » et « Handicap » * **jeudi 25/03/2021 à 18h ;** rediffusion de l’émission avec les élèves du collège ANATOLE FRANCE à Gerzat et les acteurs locaux (LICRA et MRAP) Rediffusion des émissions spéciales « Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT » + bande annonce, sur l’antenne de RADIO ARVERNE (+ replays/podcasts sur le site Internet). RADIO ARVERNE Place Marcel Collange Gerzat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T18:00:00 2021-03-22T19:00:00;2021-03-23T18:00:00 2021-03-23T19:00:00;2021-03-24T18:00:00 2021-03-24T18:30:00;2021-03-24T18:30:00 2021-03-24T19:00:00;2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gerzat Autres Lieu RADIO ARVERNE Adresse Place Marcel Collange Ville Gerzat