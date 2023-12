Marché traditionnel Place A. Briand Peyrehorade Catégories d’Évènement: Landes

Peyrehorade Marché traditionnel Place A. Briand Peyrehorade, 6 janvier 2024, Peyrehorade. Peyrehorade Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 08:00:00

fin : 2024-01-06 12:00:00 Chaque samedi matin, petit marché alimentaire sur la place Aristide Briand..

Chaque samedi matin, petit marché alimentaire sur la place Aristide Briand.

Chaque samedi matin, petit marché alimentaire sur la place Aristide Briand. .

Place A. Briand

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans Détails Catégories d’Évènement: Landes, Peyrehorade Autres Code postal 40300 Lieu Place A. Briand Adresse Place A. Briand Ville Peyrehorade Departement Landes Lieu Ville Place A. Briand Peyrehorade Latitude 43.5453237 Longitude -1.1024222 latitude longitude 43.5453237;-1.1024222

Place A. Briand Peyrehorade Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrehorade/