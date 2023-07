Les ateliers de Tresserre Plaça Nova Tresserre Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales

Tresserre Les ateliers de Tresserre Plaça Nova Tresserre, 16 septembre 2023, Tresserre. Les ateliers de Tresserre 16 et 17 septembre Plaça Nova Gratuit. Entrée libre. Venez participer le samedi 16 septembre de 10h à 12h à un ateliervernissage-découverte de la fresque de Pierre-Etienne SOUM en compagnie des enfants du village. L’après-midi, vous pourrez assister à une conférence sur le bandolérisme à Tressere au XVIe et XVIIe siècle, présentée par Galdric Vidal, doctorant en histoire moderne à l’université de Perpignan via Domitia.

En fin d’après-midi, vous êtes invités à rejoindre la chorale Grata Perdiu pour participer à un atelier de chants qui se tiendra dans l’église Saint-Saturnin.

Le dimanche, dès 9h30, vous pourrez participer à l’atelier : « bittles catalanes ». À 11h, une projection documentaire sur la place du rugby à Tresserre sera proposée. Plaça Nova Plaça Nova, 66300 Tresserre Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie Il s’agit de l’ancien emplacement du cimetière originel de Tresserre situé contre l’église Saint-Saturnin et qui jouxtait la cellera. Cette place en rond du vieux village et en surplomb à vue au loin sur la mer. Elle est souvent propice à des manifestations festives comme la fête des sorcières, très connue à Tresserre qui se déroule fin octobre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Commune de Tresserre Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Orientales, Tresserre Autres Lieu Plaça Nova Adresse Plaça Nova, 66300 Tresserre Ville Tresserre Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Plaça Nova Tresserre

