Las Ampelofolias del Cabardés amb La Fanfare des Goulamas Plaça del Calcadis (Mossolens) Moussoulens, 28 janvier 2024 09:00, Moussoulens.

Las Ampelofolias del Cabardés amb La Fanfare des Goulamas Dimanche 28 janvier 2024, 10h00 Plaça del Calcadis (Mossolens)

Fête départementale de la truffe et du vin du Cabardès – 25ème édition.

Les Ampélofolies se déroulent, chaque année, à Moussoulens et vous invitent à un voyage entre truffe et vin.

Le traditionnel programme inclut une visite du conservatoire trufficole, et une démonstration de cavage et de taille de la vigne.

Dégustation des vins de l’AOP Cabardès et un cru invité

Marché du terroir et artisans (80 exposants). Restauration sur place avec des entremets truffés.

Nombreuses animations pour les enfants, spectacle, musique….

Le midi, chapiteau gastronomique, repas truffé (sur réservation).

Grand marché aux truffes à 14H30.

Plaça del Calcadis (Mossolens) Place du Calcadis 11170 moussoulens Moussoulens 11170 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ampelofoliesducabardes@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 24 96 63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 86 39 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ampelofolies.over-blog.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

mercat occitan

Les Ampélofolies du Cabardès