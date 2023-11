Festival de la Caravane 2024 ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE, 6 avril 2024, PLABENNEC.

Festival de la Caravane 2024 ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30 (2024-04-06 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Concert organisé dans le cadre du Festival des musiques du monde La Caravane en partenariat avec le Hot Jazz Club Iroise. Sur un répertoire où se côtoient blues et vieilles chansons cubaines, le pianiste jazz Raphaël Lemonnier (China Moses, Camille…) nous livre une partition revisitée de la Trova (chanson cubaine) avec ce projet qui sonne comme une parfaite communion entre le Cuba des années 30-50 et le blues. Le piano jazz de Raphaël dialogue avec la guitare blues vintage de Remi Charmasson sur des calypsos, mambos et vieux boléros teintés de jazz et de blues. Les percussions de Xavier Desandre-Navarre et la contrebasse (Lilian Bencini) posent les rythmes sous les textes et chants de Eliène Castillo (prix jazz de la Havane) et Clara Tudela, décrivant la beauté des femmes, les trahisons, les quartiers malfamés, un monde de musiciens et de danse.

ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE PLABENNEC Rue du Penquer Finistère

13.8

EUR13.8.

