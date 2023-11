César – Compagnie Baudrac & Co ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE, 23 mars 2024, PLABENNEC.

Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30

Après le succès de Marius et de Fanny, le metteur en scène et comédien Jean-Claude Baudracco revient à Plabennec avec ses comédiens pour jouer le troisième et dernier volet de la Trilogie marseillaise de Marcel Pagnol : César. 20 ans plus tard, Césariot, élevé à grands frais par le généreux Panisse, sort 1er de l’école Polytechnique. Après l’enterrement de Panisse, il apprend que celui-ci n’est pas son vrai père et que son géniteur est un certain Marius, qu’on lui décrit plus ou moins comme un renégat. Pour en avoir le cœur net, il décide de le rencontrer incognito et, se faisant passer pour un journaliste, glane des informations auprès de son entourage à Toulon. Au cours d’une partie de pêche en tête-à-tête dans les calanques, il découvre l’homme sensible, doux et rêveur qu’est son père, mais les affabulations de comptoir de Fernand, son associé au casier judiciaire douteux, sèment à nouveau le doute dans son cœur… Compagnie Baudracco, Jean-Claude Baudracco

ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE PLABENNEC Rue du Penquer Finistère

