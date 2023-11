La Cour des Miracles – Compagnie du Mystère Bouffe ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE, 3 février 2024, PLABENNEC.

La Cour des Miracles – Compagnie du Mystère Bouffe ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Sans rien toucher au style linguistique de Victor Hugo, le spectacle reprend fidèlement les dialogues du roman. Dans une ambiance musicale aux accents tziganes, les Bohémiens d’une Cour des Miracles intemporelle nous racontent la véritable histoire d’Esméralda. Un conte tragique et merveilleux qui nous rapproche finalement du 21ème siècle, tantles sujets de société d’alors, résonnent bel et bien comme ceux d’aujourd’hui. Hugo savait regarder l’Homme et en raconter sa violence, son égo, ses paradoxes. Les masques, les instruments de musique, les chants, les danses, et les acrobaties inscrivent la création de cette troupe dans l’univers des saltimbanques. Mais, outre l’expression physique très importante, il y a aussi cet esprit de dérision, de caricature qui parsème toute la représentation de rires et d’anachronismes assumés. L’adaptation de Lise Labbé (également metteur en scène et interprète) tente de donner vie et parole au foisonnement de personnages qui traversent le roman. Le spectacle devient alors une sorte d’épopée, une course, que les changements de décors, de costumes et les raccords maquillages des artistes (qui tous se font à vue), rendent palpables. On les croirait courant après l’histoire. Un spectacle vivant, musical, visuel, interprété par des comédiens et des comédiennes qui connaissent la pratique de ce jeu théâtral sur le bout des doigts… C’est peut-être à cela qu’on reconnaît postérieurement un chef-d’œuvre : à sa capacité intrinsèque de décrire la société humaine, cette organisation toujours nouvelle et pourtant toujours semblable. Adaptation et mise en scène :Lisa Labbé Direction d’acteurs : Joséphine Derenne Direction musicale : Anna Cottis Chorégraphie : Nelly Quette Masques :José Luis Vivallo Scénographie – Costumes : Marine Vernhettes, Coline Tissier, Héloïse Fournier Comédiennes : Jérémy Branger Laurent GauthierRenaud Gillier en alternance avecPremyslaw Lisiecki Lisa LabbéRebecca Mini en alternance avecMarie ChapetJosé-Luis Vivallo

ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE PLABENNEC Rue du Penquer Finistère

