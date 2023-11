Tout Sur Le Live 2024 ! Siaan et Brazakuja ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE, 20 janvier 2024, PLABENNEC.

Tout Sur Le Live 2024 ! Siaan et Brazakuja ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2024-01-20 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Pour l’édition 2024 de Tout sur le live, le Champ de Foire se transforme exceptionnellement en cabaret avec, au programme, Brazakuja et siiAn Brazakuja Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie… Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil. Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité. siiAn Des confins du Moyen-Orient aux portes de l’Occident, avec escales prolongées en Afghanistan et sur les rives de la Méditerranée, siiAn déroule le fil d’une musique du Monde d’aujourd’hui. Dans ce concert à mi-chemin entre le dernier album Périples et le prochain, prévu pour l’automne 2024, les langages se télescopent, les poésies classiques et contemporaines ouvrent un espace commun, habité par l’appel du grand large, l’espoir, la mémoire des peuples en exil, le souffle des rêveurs. Avec Erwan Tassel et Benoît Josse, siiAn participe à la mise en musique de passerelles entre des mondes qui nous sont constamment présentés comme géographiquement, culturellement ou esthétiquement étrangers les uns aux autres. Le trio puise dans toutes ses ressources pour déployer une écriture musicale tendue entre un Orient contemporain et un Occident impressionniste. Une musique humaniste, libre, et résolument fraternelle.

ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE PLABENNEC Rue du Penquer Finistère

