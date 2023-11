Descente aux Flambeaux Pla d’Adet Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan, 27 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Organisée par l’Ecole de Ski Français (suivant conditions météo). Un moment magique visible depuis l’ensemble du front de neige (du télésiège de l’Adet jusqu’au tapis de l’Ecole). Feu d’artifice à l’arrivée.

En cas de mauvais temps report le jeudi..

2023-12-27 18:30:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Organized by the French Ski School (weather permitting). A magical moment visible from the entire snow front (from the Adet chairlift to the Ecole carpet). Fireworks at the finish.

In case of bad weather, postponement to Thursday.

Organizado por la Escuela Francesa de Esquí (si el tiempo lo permite). Un momento mágico visible desde todo el frente de nieve (desde el telesilla Adet hasta la alfombra Ecole). Fuegos artificiales a la llegada.

En caso de mal tiempo, reprogramado para el jueves.

Organisiert von der Französischen Skischule (je nach Wetterbedingungen). Ein magischer Moment, der von der gesamten Schneefront aus sichtbar ist (vom Adet-Sessellift bis zum Teppich der Schule). Feuerwerk bei der Ankunft.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf Donnerstag verschoben.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT de St Lary|CDT65