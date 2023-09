11ème Festival Tréportrais : Concert Marion Roch Pl. Isabelle d’Orléans Le Tréport, 2 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Véritable diamant brut, Marion Roch plante son regard dans le vôtre et vit, chante, scande de façon presque viscérale ses textes d’une intensité rare.

Co-programmé avec le Théâtre du Château de la Ville d’Eu.

Pass’festival 3 spectacles : 30 €

Pass’festival 4 spectacles : 38 €.

2024-02-02 20:00:00 fin : 2024-02-02 21:30:00. .

Pl. Isabelle d’Orléans Théâtre du Château

Le Tréport 76260 Seine-Maritime Normandie



A veritable diamond in the rough, Marion Roch plants her gaze in yours, living, singing and chanting her texts with an almost visceral intensity.

Co-programmed with Théâtre du Château de la Ville d?Eu.

Pass’festival 3 shows : 30 ?

Pass’festival 4 shows : 38 ?

Verdadero diamante en bruto, Marion Roch planta su mirada en la suya y vive, canta y entona sus textos con una intensidad poco común, casi visceral.

Coprogramado con el Théâtre du Château de la Ville d’Eu.

Pass’festival 3 espectáculos : 30 ?

Abono Festival 4 espectáculos: 38?

Marion Roch ist ein echter Rohdiamant, sie blickt in Ihre Augen und lebt, singt und skandiert auf fast viszerale Weise ihre Texte von seltener Intensität.

Co-programmiert mit dem Théâtre du Château de la Ville d’Eu.

Pass’festival 3 Aufführungen: 30 ?

Festivalpass für 4 Vorstellungen: 38 ?

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche