Journée de mobilisation contre le projet de nouveau stade de foot Samedi 6 mai, 15h30 PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest entrée libre

Depuis plusieurs mois le projet de construction d’un nouveau stade de foot à Guipavas s’accélère tandis que la destruction du stade Francis Le Blé, patrimoine brestois, se confirme. Nous, Collectif contre le Nouveau Stade, appelons à une mobilisation pour la défense des terres agricoles menacées, pour la sauvegarde du stade Francis Le Blé, et pour la liberté de décider toutes et tous de l’avenir de nos territoires.

Contre l’accaparement et la destruction des terres agricoles par des puissances d’argent

Qui parmi les finistériens n’a jamais entendu parler des frères Le Saint ? Ou au moins posé les yeux sur leur gigantesque entrepôt entre Brest et Guipavas ? Ces p’tits gars du coin sont non seulement à la tête du Réseau Le Saint, l’un des plus puissants groupes de distribution agroalimentaire en France1, mais aussi à celle du Stade Brestois, qu’ils président depuis 2016. Désormais ils portent fièrement toutes leurs casquettes et se proposent de financer la majeure partie du future stade de foot, lequel viendra engloutir les derniers morceaux de terres agricoles, entre les zones commerciales de Kergaradec et du Froutven

Prévu sur une surface de dix-huit hectares de terres fertiles, le nouveau stade incarne tout ce qu’il est urgent de freiner si l’on souhaite agir un minimum sur les enjeux environnementaux de notre temps. Tandis qu’en permanence des événements sans précédent nous alertent sur les conséquences majeures du réchauffement global et de la destruction de la biodiversité, ce projet va anéantir plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de terre agricole pour construire un stade de la même capacité d’accueil que l’ancien (!). De quoi s’interroger sur la nature des véritables écoterroristes…

En prenant le parti de détruire les derniers pans de faune et de flore en périphérie de Brest, de polluer les ressources en eau du Costour, d’aller à rebours des enjeux de santé et de sécurité alimentaire pour les générations futures, ce projet incarne parfaitement l’indifférence des puissances économiques et politiques à l’égard des questions climatiques. Et ce ne sont certainement pas leurs panneaux solaires, leurs « mâts éoliens», et encore moins leurs grands discours teintés de vert qui nous feront croire le contraire.

Pour un stade à l’image de notre ville : populaire et convivial. Sauvons Francis !

Sans même être supporters, quiconque a grandi à Brest peut reconnaître l’importance du stade Francis Le Blé dans le patrimoine culturel brestois. Non seulement c’est un symbole de ce qui caractérise Brest, la camaraderie et la convivialité, mais aussi d’un certain football que le business voudrait anéantir.

Peut-on imaginer un soir de match sans que les chants des supporters ne ricochent dans les rues de Brest ?

Sans qu’une foule joyeuse, tous âges confondus, converge doucement entre les ruelles jusqu’aux portes du stade ? Peut-on vraiment concevoir que les tribunes soient détruites, et plus jamais reconstruites ?

Apparemment tel est le cas pour les porteurs du projet, et notamment le maire de Brest et président de BMO, François Cuillandre, pour qui l’éventualité d’une rénovation de l’ancien stade n’est pas sujet à débat.

Aucune étude n’a été réalisée jusqu’à présent pour en déterminer le coût véritable. Prétextant que ce dernier serait impossible à soutenir pour la collectivité, le maire de Brest ne mesure ni le coût symbolique pour de nombreux brestois et supporters, ni le coût climatique du projet du Froutven, et surtout, il ferme les yeux sur les 30 millions d’euros d’argent public qu’il faudra débourser quoi qu’il arrive pour le nouveau stade et ses aménagements urbains (routes, passerelles, parking, etc).

Pour une vraie concertation politique sur les projets d’aménagement de nos territoires

Le pays de Brest, au même titre que bien d’autres territoires en Bretagne et ailleurs, ne cesse d’être défiguré par de grands projets d’aménagement, dont les finalités répondent plus souvent à des intérêts économiques particuliers qu’aux véritables besoins des habitant·e·s. Partout le béton grignote les campagnes, la spéculation immobilière rend les villes inhabitables pour une part croissante de la population.

A-t-on vraiment besoin d’un nouveau stade de foot ? C’est la question à laquelle nous devrions toutes et tous

pouvoir répondre, dans le cadre d’un référendum, et non pas à guichet fermé dans les bureaux de BMO ou entre deux coupes de champagne dans l’espace « privilège » du stade Francis Le Blé.

Pour la défense des terres agricoles du Froutven,

Pour la défense de Francis Le Blé,

Pour la défense de nos droits à déterminer collectivement de l’avenir de nos territoires,

Depuis nos quartiers, depuis nos campagnes,

Rejoignez-nous !

