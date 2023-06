Lancement de l’été en musique Pl. François Mitterrand14100 Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Le Mercredi 21 Juin 2023, la fête de la musique aura la joie d'accueillir 4 groupes de 20h00 à 00h00 proposant plusieurs styles : Blues-Rock, Rock-Indé, Pop Français, Musique-électronique.

Ses 4 groupes joueront 45 minutes de quoi varier les plaisirs aux spectateurs.

Voici les groupes que vous retrouverez sur la place François Mitterand à Lisieux :

KATSINA, ROY THINNES, ALICE RÊVE, COMETES.

Place François Mitterrand, Lisieux

