Nuits de la lecture : spectacle « Du vent dans les ailes » Pl. Dupleix Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Contes poétiques et rêveurs, qui se racontent par la voix et le corps. Voyage à travers le temps, de la création du monde par Vieille Mère – le 1er arbre, le 1er oiseau, jusqu’aux oiseaux de nos jardins, familiers inconnus.

Contes pour apprendre, grandir, s’enrichir. Contes pour s’emplumer avant de prendre son envol.

De la première forêt enfantée par Vieille Mère, vous verrez sortir un oiseau-mystère, un troglodyte overbooké, un geai déplumé, et toute une ribambelle d’oiseaux colorés.

Par la compagnie Le Zébrophone.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 18:15:00. .

Pl. Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dreamy, poetic tales, told through voice and body. A journey through time, from the creation of the world by Old Mother – the 1st tree, the 1st bird, to the birds in our gardens, unknown familiars.

Tales to learn, grow and enrich. Tales to feather your nest before taking flight.

From the first forest created by Old Mother, you’ll see the emergence of a mystery bird, an overbooked wren, a plucked jay and a whole flock of colorful birds.

By Le Zébrophone company

Cuentos oníricos y poéticos contados a través de la voz y el cuerpo. Un viaje a través del tiempo, desde la creación del mundo por la Vieja Madre – el 1er árbol, el 1er pájaro, hasta los pájaros de nuestros jardines, familiares desconocidos.

Cuentos para aprender, crecer y enriquecerse. Cuentos para emplumar el nido antes de surcar los cielos.

Desde el primer bosque creado por la Vieja Madre, verá surgir un pájaro misterioso, un reyezuelo sobrecargado, un arrendajo desplumado y toda una bandada de pájaros de colores.

Por la empresa Le Zébrophone

Poetische und verträumte Märchen, die mit der Stimme und dem Körper erzählt werden. Eine Reise durch die Zeit, von der Erschaffung der Welt durch Alte Mutter – der erste Baum, der erste Vogel, bis hin zu den Vögeln in unseren Gärten, unbekannte Vertraute.

Märchen, um zu lernen, zu wachsen, sich zu bereichern. Märchen, um sich zu befeuchten, bevor man sich in die Lüfte erhebt.

Aus dem ersten Wald, den Alte Mutter gezeugt hat, kommen ein geheimnisvoller Vogel, ein überbuchter Zaunkönig, ein gerupfter Eichelhäher und eine ganze Schar bunter Vögel.

Von der Kompanie Le Zébrophone

