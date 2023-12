Nuits de la lecture : lecture de scenarios Pl. Dupleix Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Une Nuit de la lecture sous le signe du théâtre et du cinéma !

Les élèves de Seconde, option théâtre du Lycée Berthelot interprètent des scénarios de films retravaillés avec la metteure en scène Emilie Leborgne. Saurez-vous les reconnaître sans les images ?… Une formule vivante pour redécouvrir le cinéma..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 19:30:00. .

Pl. Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A Night of Reading under the sign of theater and cinema!

Lycée Berthelot’s Seconde theater students perform film scripts reworked with director Emilie Leborgne. Can you recognize them without the images? A lively way to rediscover cinema.

¡Una noche de lectura bajo el signo del teatro y el cine!

Los alumnos de Seconde, la opción de teatro del Lycée Berthelot, interpretan guiones cinematográficos reelaborados con la directora Emilie Leborgne. ¿Sería capaz de reconocerlos sin las imágenes? Una forma animada de redescubrir el cine.

Eine Lesenacht im Zeichen von Theater und Film!

Die Schülerinnen und Schüler der Seconde, Option Theater des Lycée Berthelot interpretieren Filmszenarien, die sie gemeinsam mit der Regisseurin Emilie Leborgne überarbeitet haben. Können Sie sie ohne die Bilder erkennen?… Eine lebendige Formel, um das Kino wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP