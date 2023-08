Recital de piano: Elena Rozanova Pl. du Marché Buis-les-Baronnies, 3 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

En clôture de la journée Pian’O Arcades et de notre festival d’été les Sérénades en Baronnies vous offrent un concert prestigieux avec la pianiste Ukrainienne:

RECITAL Elena ROZANOVA.

2023-09-03 17:00:00 fin : 2023-09-03 18:30:00. .

Pl. du Marché Place des Arcades

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To close the Pian?O Arcades day and our summer festival, the Sérénades en Baronnies offer you a prestigious concert with the Ukrainian pianist:

RECITAL Elena ROZANOVA

Como colofón a la jornada Pian?O Arcades y a nuestro festival de verano, las Sérénades en Baronnies le ofrecen un prestigioso concierto con la pianista ucraniana:

RECITAL Elena ROZANOVA

Zum Abschluss des Pian?O Arcades-Tages und unseres Sommerfestivals bieten Ihnen die Sérénades en Baronnies ein prestigeträchtiges Konzert mit der ukrainischen Pianistin:

RECITAL Elena ROZANOVA

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale