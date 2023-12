Lecture de noel : Raconte-moi une histoire ! Pl. du Général Leclerc Camon, 16 décembre 2023, Camon.

Camon Somme

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! En cette période de fin d’année, venez rencontrer à travers une lecture théâtralisée, Albertinho, Sacha et tous les autres personnages marionnettiques de la Compagnie des Invisibles. Au programme : plusieurs nouvelles et livres d’illustrations qui nous parlent de ce que représente Noël à travers les âges.

De 3 à 5 ans

Pl. du Général Leclerc

Camon 80450 Somme Hauts-de-France



