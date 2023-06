Les Portes de la MJC sont ouvertes! Pl. des Salines 44500 La baule La baule, 12 juin 2023, La baule.

Venez découvrir les activités de la MJC La Baule lors de ses portes ouvertes du 12 au 17 juin!

Pl. des Salines 44500 La baule
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 40 60 37 15
Email: contact@mjclabaule.fr
Site web: http://www.mjclabaule.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T09:00:00+02:00 – 2023-06-12T19:00:00+02:00

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

