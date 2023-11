L’après-ski des Amuzettes Pl. des fêtes Nordhouse, 25 novembre 2023, Nordhouse.

Nordhouse,Bas-Rhin

Venez danser chanter avec notre DJ Marco et Robin Leon

Dress code tenues et accessoires de ski.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Pl. des fêtes

Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est



Come and dance, sing along with our DJs Marco and Robin Leon

Dress code ski outfits and accessories

Ven a bailar y cantar con nuestros DJs Marco y Robin Leon

Vestimenta y accesorios de esquí

Tanzen Sie und singen Sie mit unserem DJ Marco und Robin Leon

Dresscode Skioutfits und Accessoires

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du grand Ried