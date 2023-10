CONCERT LA CONCORDIA Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 10 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Concert musique classique.

Depuis de nombreuses années, La Concordia anime les cérémonies patriotiques et la Fête de la Musique de la Ville. Composée d’une trentaine de musiciens sous la direction de Patrick Peltier, l’harmonie se voit renforcée par les musiciens de Jarny notamment lors des concerts de Printemps et de Noël qui proposent des répertoires riches et variés.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:00:00 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Classical music concert.

For many years now, La Concordia has played a leading role in the town?s patriotic ceremonies and Fête de la Musique. Comprising some thirty musicians under the direction of Patrick Peltier, the band is reinforced by musicians from Jarny, notably for the Spring and Christmas concerts, which feature rich and varied repertoires.

Concierto de música clásica.

Desde hace muchos años, La Concordia ameniza las ceremonias patrióticas de la ciudad y la Fiesta de la Música. Formada por una treintena de músicos bajo la dirección de Patrick Peltier, la banda se refuerza con músicos de Jarny, especialmente durante los conciertos de primavera y Navidad, que ofrecen repertorios ricos y variados.

Konzert Klassische Musik.

Seit vielen Jahren belebt La Concordia die patriotischen Zeremonien und das Musikfest der Stadt. Die Harmonie besteht aus etwa 30 Musikern unter der Leitung von Patrick Peltier und wird durch Musiker aus Jarny verstärkt, insbesondere bei den Frühlings- und Weihnachtskonzerten, die ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Repertoire bieten.

