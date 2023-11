EXPOSITION CONTE FANTASTIQUE FÉERIE D’HIVER Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 28 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Imaginée et crée par Christophe Joncquel de la compagnie l’Antre du Korrigan, cette exposition met en scène les figures emblématiques du Royaume de féerie. Elle se compose de marionnettes de taille réelle, animées par moteurs et servomoteurs, mettant en scène Trolls, Sorcières, farfadets, Elfes, Fées, …

Entrée libre à partir de 5 ans. Tout public

Vendredi 2023-11-28 16:00:00 fin : 2023-12-15 19:00:00. 0 EUR.

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Imagined and created by Christophe Joncquel of the company l?Antre du Korrigan, this exhibition features the emblematic figures of the Fairy Kingdom. It features life-size puppets, animated by motors and servomotors, depicting Trolls, Witches, Leprechauns, Elves, Fairies, etc.

Free admission for ages 5 and up

Concebida y realizada por Christophe Joncquel, de la compañía l’Antre du Korrigan, esta exposición presenta las figuras emblemáticas del reino de los cuentos. Está compuesta por marionetas de tamaño natural, animadas por motores y servomotores, en las que aparecen Trolls, Brujas, Duendes, Elfos, Hadas, etc.

Entrada gratuita para niños a partir de 5 años

Diese Ausstellung, die von Christophe Joncquel von der Compagnie l’Antre du Korrigan erdacht und geschaffen wurde, stellt die emblematischen Figuren des Märchenreichs in den Mittelpunkt. Sie besteht aus lebensgroßen Marionetten, die von Motoren und Servomotoren angetrieben werden, und stellt Trolle, Hexen, Kobolde, Elfen, Feen, … in den Mittelpunkt.

Freier Eintritt ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-21 par DESTINATION AMNEVILLE