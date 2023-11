MARCHÉ DE NOEL FÉERIE D’HIVER Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 26 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Organisé par Ago’Rythmes. Lectures de contes et jeux de société. Activités manuelles : bonhomme de neige en coton, lutin à suspendre, boules de Noël à décorer. Présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

Dans le cadre de Féerie d’Hiver à Rombas. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 0 EUR.

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Organized by Ago?Rythmes. Storytelling and board games. Craft activities: cotton snowman, hanging elf, decorating Christmas baubles. Santa Claus present. Refreshments and snacks on site. Free admission

As part of Féerie d’Hiver in Rombas

Organizado por Ago?Rythmes. Cuentacuentos y juegos de mesa. Manualidades: muñeco de nieve de algodón, elfo colgante, decoración de adornos. Papá Noel estará presente. Refrescos y tentempiés in situ. Entrada gratuita

En el marco de la Féerie d’Hiver de Rombas

Organisiert von Ago?Rythmes. Märchenlesungen und Gesellschaftsspiele. Bastelaktivitäten: Schneemann aus Watte, Wichtel zum Aufhängen, Weihnachtskugeln zum Verzieren. Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Eintritt frei

Im Rahmen von Féerie d’Hiver à Rombas (Winterzauber in Rombas)

Mise à jour le 2023-11-20 par DESTINATION AMNEVILLE