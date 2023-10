SPECTACLE SICILIA MIA Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 12 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Sicilia Mia – Spectacle folklorique italien par Anton Roman

Storia di Peppe et Ruardo, est une comédie musicale optimiste, en français, décrivant à travers les chansons du répertoire sicilien bien connu, le départ de Sicile de deux frères et l’enracinement de leurs familles sur la terre de France.

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, la Sicile voit partir ses enfants vers des régions qui ont besoin de beaucoup de main d’œuvre.

En Lorraine, les jeunes affluent de toute l’Europe pour s’engager dans les mines et les usines de sidérurgie. Comme Peppe et Ruardo, qui sont embauchés dans l’usine rougeoyante d’Hagondange.

L’histoire vraie du déracinement de deux frères, partis offrir un monde meilleur à leur famille.. Tout public

Dimanche 2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . 19 EUR.

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Sicilia Mia – Italian folk show by Anton Roman

Storia di Peppe et Ruardo, is an optimistic musical comedy in French, using songs from the well-known Sicilian repertoire to describe the departure of two brothers from Sicily and their families? move to France.

At the end of the Second World War, Sicily saw its children leave for regions in need of manpower.

In Lorraine, young people flocked from all over Europe to work in the mines and steelworks. Like Peppe and Ruardo, who were hired at the glowing Hagondange plant.

The true story of the uprooting of two brothers, who set off to offer their family a better world.

Sicilia Mia – Espectáculo folclórico italiano de Anton Roman

Storia di Peppe et Ruardo es una alegre comedia musical en francés, que utiliza canciones del conocido repertorio siciliano para describir la partida de dos hermanos de Sicilia y el establecimiento de sus familias en Francia.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Sicilia vio partir a sus hijos hacia regiones que necesitaban mucha mano de obra.

En Lorena, los jóvenes acudían de toda Europa para trabajar en las minas y las acerías. Como Peppe y Ruardo, que fueron contratados en la incandescente planta de Hagondange.

Esta es la verdadera historia del desarraigo de dos hermanos que partieron para ofrecer a su familia un mundo mejor.

Sicilia Mia? Italienische Folkloreshow von Anton Roman

Storia di Peppe et Ruardo, ist ein optimistisches Musical in französischer Sprache, das anhand von Liedern aus dem bekannten sizilianischen Repertoire den Aufbruch zweier Brüder aus Sizilien und die Verwurzelung ihrer Familien im Land Frankreich beschreibt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verließ Sizilien seine Kinder in Regionen, in denen viele Arbeitskräfte benötigt wurden.

In Lothringen strömten junge Menschen aus ganz Europa zusammen, um in den Minen und Stahlwerken zu arbeiten. So auch Peppe und Ruardo, die in der rotglühenden Fabrik in Hagondange angestellt werden.

Die wahre Geschichte der Entwurzelung zweier Brüder, die auszogen, um ihrer Familie eine bessere Welt zu bieten.

Mise à jour le 2023-10-24 par DESTINATION AMNEVILLE