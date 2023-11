CINEMA DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 4 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Organisé par l’Office municipal de la culture, avec à 16h30 « Corro da te », comédie de Riccardo Milani (1h53), 20h30 « La cena perfetta », drame de Davide Minnella (1h46), petite restauration italienne, stand de « Ma p’tite Librairie » de Clouange, présence des auteurs Agnès Signani et Antoine Caputo.

Billetterie à l’Office Municipal de la Culture et sur place le samedi 4 novembre.. Tout public

Samedi 2023-11-04 16:30:00 fin : 2023-11-04 22:30:00. .

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Organized by the Office municipal de la culture, with « Corro da te », a comedy by Riccardo Milani (1:53), at 4:30 pm, « La cena perfetta », a drama by Davide Minnella (1:46) at 8:30 pm, Italian snacks, a stand by « Ma p?tite Librairie » from Clouange, and the presence of authors Agnès Signani and Antoine Caputo.

Tickets at the Office Municipal de la Culture and on site on Saturday November 4.

Organizado por la Oficina Municipal de Cultura, con « Corro da te », comedia de Riccardo Milani (1 hora 53 minutos) a las 16.30 h, « La cena perfetta », drama de Davide Minnella (1 hora 46 minutos) a las 20.30 h, aperitivos italianos, un stand de « Ma p?tite Librairie » de Clouange, y los autores Agnès Signani y Antoine Caputo.

Entradas disponibles en la Oficina Municipal de Cultura y el sábado 4 de noviembre in situ.

Organisiert vom Office municipal de la culture, mit um 16.30 Uhr « Corro da te », Komödie von Riccardo Milani (1h53), 20.30 Uhr « La cena perfetta », Drama von Davide Minnella (1h46), kleine italienische Restauration, Stand von « Ma p?tite Librairie » aus Clouange, Anwesenheit der Autoren Agnès Signani und Antoine Caputo.

Kartenverkauf im städtischen Kulturbüro und vor Ort am Samstag, den 4. November.

Mise à jour le 2023-10-24 par DESTINATION AMNEVILLE