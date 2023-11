EXPOSITION CIAO ITALIA ! CES IMMIGRÉS ITALIENS QUI ONT FAIT LA FRANCE Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, 2 novembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Dès la seconde moitié du 19e siècle et jusque dans les années 1960, les Italiens furent les étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone à venir occuper les emplois créés par la croissance économique.

Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne se fit pourtant pas sans heurts. Entre préjugés dévalorisants et regards bienveillants, l’image de l’Italien en France se dessina sur un mode paradoxal et leurs conditions d’accueil furent difficiles. Entre méfiance et désir, violences et passions, rejet et intégration l’exposition traduit les contradictions spécifiques de l’histoire de cette immigration tout en mettant en lumière l’apport des Italiens à la société et à la culture française.

Avec l’exposition Ciao Italia !, le Musée national de l’histoire de l’immigration rend compte pour la première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de l’immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante.

Accès libre – ouverture mardi & jeudi et sur rendez-vous. Tout public

Jeudi 2023-11-02 15:00:00 fin : 2023-11-23 18:00:00. 0 EUR.

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



From the second half of the 19th century until the 1960s, Italians were the most numerous foreigners in France, coming to fill the jobs created by economic growth.

Today celebrated, their integration was not without its problems. Between devaluing prejudices and benevolent attitudes, the image of the Italian in France took shape in a paradoxical fashion, and their reception conditions were difficult. Between distrust and desire, violence and passion, rejection and integration, the exhibition reflects the specific contradictions in the history of this immigration, while highlighting the contribution of Italians to French society and culture.

With the Ciao Italia! exhibition, the Musée national de l?histoire de l’immigration presents, for the first time on a national scale, the history of Italian immigration to France, which remains the most important to date.

Free admission – open Tuesday & Thursday and by appointment

Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años sesenta, los italianos fueron los extranjeros más numerosos en Francia, llegados para ocupar los puestos de trabajo creados por el crecimiento económico.

Aunque hoy se celebre, su integración no estuvo exenta de problemas. Entre prejuicios devaluadores y actitudes benévolas, la imagen del italiano en Francia adoptó una forma paradójica, y sus condiciones de acogida fueron difíciles. Entre la desconfianza y el deseo, la violencia y la pasión, el rechazo y la integración, la exposición refleja las contradicciones específicas de la historia de esta inmigración, al tiempo que pone de relieve la contribución de los italianos a la sociedad y la cultura francesas.

Con la exposición Ciao Italia!, el Museo Nacional de Historia de la Inmigración presenta, por primera vez a escala nacional, la historia de la inmigración italiana en Francia, que sigue siendo la más importante hasta la fecha.

Entrada gratuita – abierto martes y jueves y con cita previa

Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre waren die Italiener die zahlreichsten Ausländer in Frankreich, die die durch das Wirtschaftswachstum geschaffenen Arbeitsplätze besetzten.

Ihre Integration, die heute gefeiert wird, verlief jedoch nicht reibungslos. Zwischen abwertenden Vorurteilen und wohlwollenden Blicken entstand das Bild des Italieners in Frankreich auf paradoxe Weise und die Bedingungen, unter denen er aufgenommen wurde, waren schwierig. Zwischen Misstrauen und Sehnsucht, Gewalt und Leidenschaft, Ablehnung und Integration spiegelt die Ausstellung die spezifischen Widersprüche der Einwanderungsgeschichte wider und beleuchtet gleichzeitig den Beitrag der Italiener zur französischen Gesellschaft und Kultur.

Mit der Ausstellung Ciao Italia! berichtet das Musée national de l’histoire de l’immigration zum ersten Mal auf nationaler Ebene über die Geschichte der italienischen Einwanderung nach Frankreich, die bis heute die größte ist.

Freier Zugang – Öffnungszeiten Dienstag & Donnerstag und nach Vereinbarung

