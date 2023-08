Théâtre : 1983 Pl. de la Comédie Montluçon, 18 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Chantal Ladesou est de retour sur la scène du théâtre Gabrielle Robinne avec une comédie qui nous plonge au cœur des années 80, par l’auteur de Nelson !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Pl. de la Comédie Théâtre municipal Gabrielle Robinne

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Chantal Ladesou is back on stage at the Théâtre Gabrielle Robinne with a comedy set in the 80s, by the author of Nelson!

Chantal Ladesou vuelve a los escenarios del Théâtre Gabrielle Robinne con una comedia que nos traslada a los años 80, de la mano de la autora de ¡Nelson!

Chantal Ladesou ist zurück auf der Bühne des Gabrielle-Robinne-Theaters mit einer Komödie, die uns in die 80er Jahre zurückversetzt, von der Autorin von Nelson!

Mise à jour le 2023-08-23 par OTI Vallée du Coeur de France