LES OISEAUX DU PARC DES BUTTES CHAUMONT 5 août et 28 octobre Pl. Armand Carrel, 75019 Paris, France Tarifs : tarif adulte 15€ ; tarif enfant 10€

Le plan d’eau vous permettra l’observation des hérons cendrés, goélands ou de la poule d’eau.

Le ruisseau attire la bergeronnette des ruisseaux et également une multitude d’oiseaux qui viennent s’y baigner ou boire.

Les nombreux buissons et bosquets sont privilégiés par le merle noir, le discret accenteur mouchet et le rouge gorge.

Les grands arbres favorisent l’observation des piverts et épeiches et avec un peu de chance de l’épervier d’Europe, nicheur dans le parc.

Durée : 02h00

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/l-2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T11:30:00+02:00 – 2023-08-05T13:30:00+02:00

2023-10-28T11:00:00+02:00 – 2023-10-28T13:00:00+02:00

