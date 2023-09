Le monde ouvrier en littérature Pl. Albert Thomas, 14460 Colombelles Colombelles, 5 novembre 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Xavier Le Clerc, dans son roman Un homme sans titre (Gallimard, 2022) dresse le portrait tout en sensibilité et dignité de son père né en Kabylie et arrivé en France en 1962, où il passera plus de 20 ans, simple ouvrier, à la SMN.

Il échangera avec Pierre Coftier, auteur de plusieurs livres sur l’histoire ouvrière en Normandie, sur l’écriture du monde ouvrier.

Rencontre animée par Fabrice Varin, La Nouvelle Librairie Guillaume (Caen).

Dans le cadre d’Embrasements : la SMN d’hier à demain Attention La rencontre se déroulera à la salle Jean Jaurès.

Ados-adultes / Durée : 1h30.

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 16:30:00. .

Pl. Albert Thomas, 14460 Colombelles Salle Jean-Jaurès

Colombelles 14460 Calvados Normandie



In his novel Un homme sans titre (Gallimard, 2022), Xavier Le Clerc paints a sensitive and dignified portrait of his father, who was born in Kabylia and arrived in France in 1962, where he spent more than 20 years as an ordinary worker at SMN.

He will be joined by Pierre Coftier, author of several books on working-class history in Normandy, for a discussion on writing about the working-class world.

Hosted by Fabrice Varin, La Nouvelle Librairie Guillaume (Caen).

As part of Embrasements: la SMN d?hier à demain Attention La rencontre se déroulera à la salle Jean Jaurès.

Teens-adults / Duration: 1h30

En su novela Un homme sans titre (Gallimard, 2022), Xavier Le Clerc traza un retrato sensible y digno de su padre, nacido en Cabilia y llegado a Francia en 1962, donde pasó más de 20 años como obrero de a pie en SMN.

Pierre Coftier, autor de varias obras sobre la historia de la vida obrera en Normandía, hablará con él sobre la escritura del mundo obrero.

Presentado por Fabrice Varin, La Nouvelle Librairie Guillaume (Caen).

En el marco de Embrasements: la SMN d’hier à demain Attention La rencontre se déroulera à la salle Jean Jaurès.

Adolescentes y adultos / Duración: 1h30

Xavier Le Clerc zeichnet in seinem Roman Un homme sans titre (Gallimard, 2022) ein sensibles und würdevolles Porträt seines Vaters, der in der Kabylei geboren wurde und 1962 nach Frankreich kam, wo er über 20 Jahre als einfacher Arbeiter bei der SMN verbrachte.

Er wird sich mit Pierre Coftier, Autor mehrerer Bücher über die Geschichte der Arbeiter in der Normandie, über das Schreiben über die Welt der Arbeiter austauschen.

Das Treffen wird von Fabrice Varin, La Nouvelle Librairie Guillaume (Caen), moderiert.

Im Rahmen von Embrasements: la SMN d’gestern à demain Achtung Das Treffen findet im Saal Jean Jaurès statt.

Jugendliche/Erwachsene / Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité