PJ MORTON full band « Watch The Sun Tour » Pan Piper Paris, 20 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 20 novembre 2022

de 18h00 à 22h00

. payant A partir de : : 31 EUR

Le son de la Nouvelle Orléans se déferle sur Paris avec PJ Morton, le dimanche 20 novembre à 18h au Pan Piper !

PJ Morton, chanteur, auteur-compositeur, producteur, multi-instrumentiste, fondateur de Morton Records et claviériste du groupe Maroon 5, a humblement, indépendamment mais indiscutablement, assis sa position essentielle sur la scène soul du 21e siècle. Après trois concerts d’anthologie au Bizz’art entre 2017 et 2020 (Sold out), PJ Morton, pièce maitresse de la déferlante made in New Orléans, est de retour pour présenter son nouvel album «Watch The Sun» au public parisien.

L’album largement salué par la critique est tout autant plébiscité par le public US générant une très dense tournée mondiale, jonchée de feat et d’événements promotionnels, avec un plaisir et une énergie sans limite ! Couronné de 4 Grammys, PJ est aussi l’excellentissime clavier des Maroon 5 (depuis plus de 10 ans) avec lesquels il a foulé la plus grande scène du monde au Super Bowl LIII !!

Son rayonnement va crescendo et il compte en moyenne plus d’un demi-million d’auditeurs mensuels sur Spotify. Côté collaborations la liste ( non exhaustive) est à la hauteur du talent : BJ The Chicago Kid, Jermaine Dupri, Jazmine Sullivan, Monica, India.Arie, Nas, Jill Scott ou encore Stevie Wonder l’une de ses influences majeures…

Suivant l’évolution croissante de sa notoriété ces dernières années, il y a fort à parier que cette date au Pan Piper sera certainement l’une des dernières occasions de le voir se produire dans un cadre intimiste à Paris… Ajoutez-y l’incroyable puissance créatrice, l’énergie et le bonheur dégagés lors de ses lives, portés par un full live band US de haut vol, cet unique concert de PJ MORTON à Paris cet hiver est la date à ne pas manquer !

La première partie du concert n’a pas été choisie au hasard, elle sera également l’occasion de célébrer deux grandes figures de la scène Soul hexagonale DJ JP Mano (DJ, conférencier, organisateur) et l’inclassable perfomeur Sly Johnson « Une des plus grandes voix soul de la scène française » Soul Bag (nouvel album 55.4).

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/pj-morton/ https://fb.me/e/255GWTQPN https://fb.me/e/255GWTQPN https://web.digitick.com/pj-morton-le-pan-piper-paris-20-novembre-2022-css5-panpiper-pg101-ri9142327.html

PJ MORTON full band « Watch The Sun Tour »