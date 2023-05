Évènement musical libre Pizzou, 21 juin 2023, Paris.

Évènement musical libre Mercredi 21 juin, 18h00 Pizzou

Dansons au rythme de la fête de la musique Rue de Douai!

Set Up Dj de 18h à 00h30, Rue de Douai.

Line Up organisée par le collectif OKOK.

Musique Électronique House, Techno, Groovy.

Positive attitude, respect et dance pour célébrer cette nouvelle édition.

Pizzou 28 Rue de Douai Paris 75009 Quartier Saint-Georges Île-de-France 0674254124 En collaboration avec le restaurant Pizzou, pizzeria 100% française existant depuis 5 ans. Accès libre dans la rue de Douai, au niveau du N°28. Les métros à proximité sont Blanche et Pigalle. Un Set Up DJ et des enceintes seront installées sur le trottoir devant le restaurant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

