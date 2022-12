AperoTech – N°9 Pizzeria aux petits oignons Saint-André Catégorie d’évènement: Saint-André

Venez à l’AperoTech organisé par Tech974, au programme : échange, partage et rencontre entre passionné(e)s de la Tech. Pizzeria aux petits oignons 594 Rue de Cambuston Saint-André, Saint-Benoît 97440 Saint-André 97440 La Réunion Pour notre 9ème événement, nous vous donnons rendez-vous dans l’EST, afin d’échanger autour d’un verre à la Pizzeria aux petits oignons, 594 Rue de Cambuston, Saint-André 97440, La Réunion. Si vous travaillez dans les nouvelles technologies (Développeur(se), Administrateur système, Expert Sécurité, UX/UI Designer, Product Designer, Lead Product, Product Manager, Product Owner, Lead Dev, Growth Hacker, DSI, CTO, CPO, CMO) ou tout simplement si vous êtes passionné(e)s par la Tech, venez diversifier et approfondir vos connaissances en partageant les vôtres. L’objectif est de nous rassembler pour apprendre les uns des autres et contribuer à faire vivre notre communauté sur l’île de La Réunion.

Les sujets pourront graviter autour des Frameworks, de l’Administration Système, du DevOps, de la Sécurité, du Design UX/UI, de Produit, de Process, de Stratégies, d’APIs, de l’Architecture, du Prototypage, des Langages de Programmations, de la Scalabilité, et de toute autre thématique liée aux nouvelles technologies. Venez nombreux et n’hésitez pas à partager l’événement auprès de votre entourage !

Lieu Pizzeria aux petits oignons Adresse 594 Rue de Cambuston Saint-André, Saint-Benoît 97440

