Voir https://hardearly.com/

Concert avec Mr Hardearly Pizzaria The Route 66 18 Place Charles Desvergnes, Bellegarde Bellegarde Concert avec Mr Hardearly. Repas : kir offert, poulet basquaise et riz, salade et dessert. Dans une ambiance très Rock’n’roll, Mr Hardearly mettra le feu à la Pizzéria The Route 66 pour la 1ère fois et présentera son nouvel album. Réservations conseillées.

2023-03-03T19:30:00+01:00

2023-03-03T22:00:00+01:00 GROSJEAN MICHEL

