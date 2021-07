Pizza Puppet par la compagnie Permis de construire Centre Commercial La Vache Noire, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Arcueil.

Pizza Puppet par la compagnie Permis de construire

Centre Commercial La Vache Noire, le mercredi 1 septembre à 13:00

Pizza Puppet par la compagnie Permis de construire de et avec Adèle Fernique et Patoche Deux livreuses débarquent avec une pile de pizzas, proposent un menu à quelques spectateurs et livrent la pizza choisie, assaisonnée d’un virelangue bien articulé . Les virelangues ? Ce sont ces petites comptines, amusantes à prononcer et difficiles à déchiffrer. À chaque boîteà pizza son mini spectacle et à chaque mini spectacle son type de marionnette : théâtre d’objet, théâtre d’ombre, muppet, marionnette gaine, théâtre de papier… Permis de construire bénéficie de l’accompagnement du Théâtre aux Mains Nues (75020), lieu missionné pour le compagnonnage et fait partie du Béa-Ba (Bureau d’entre-accompagnement) projet initié par la ktha compagnie, aux côtés de la compagnie mkcd et des collectifs Bolides, Impatience et Le Printemps du Machiniste.

Entrée libre

Deux livreuses débarquent avec une pile de pizzas, proposent un menu à quelques spectateurs et livrent la pizza choisie, assaisonnée d’un virelangue bien articulé

Centre Commercial La Vache Noire Place de la Vache Noire – RN20 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T13:00:00 2021-09-01T14:00:00