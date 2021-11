Cesson-Sévigné Le pont des arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Pizza Le pont des arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

du mardi 11 janvier 2022 au vendredi 4 février 2022 à Le pont des arts

A partir de disques en carton recouverts d’un revêtement doré utilisés comme fonds de boîtes à pizza ou à pâtisserie, Pizza est une installation vivante. Chaque disque est accroché par deux clous, légèrement décalés du mur. Les ventilateurs font osciller les disques et la surface du (des) mur(s) et font scintiller l’ensemble. Les lumières et les reflets des regardeurs oscillent dans un mouvement hypnotique, renforcé par les ombres portées des disques sur le mur, rendant ainsi la mise au point difficile.

Gratuit

Axé sur la pratique du dessin, de la peinture avec des incursions du côté de la sculpture, le travail de Jean-François Karst interroge la notion de représentation, d’imitation, de transformation. Le pont des arts Parc de Bourgchevreuil 35510 Cesson sévigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T16:30:00 2022-01-11T19:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-14T16:30:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:30:00;2022-01-15T13:30:00 2022-01-15T17:00:00;2022-01-18T16:30:00 2022-01-18T19:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-21T16:30:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:30:00;2022-01-22T13:30:00 2022-01-22T17:00:00;2022-01-25T16:30:00 2022-01-25T19:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T19:00:00;2022-01-28T16:30:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T12:30:00;2022-01-29T13:30:00 2022-01-29T17:00:00;2022-02-01T16:30:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-04T16:30:00 2022-02-04T19:00:00

