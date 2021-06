Pizza Ecclesia Maison Saint Jean – Les Roches, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois.

Pizza Ecclesia

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Maison Saint Jean – Les Roches

**_Pizza Ecclesia_** ………………… 4 € ———————————————- ### Recette _Pizza Ecclesia_ : * **18:00** Cuisinez les pizzas et les chants de la veillée. Ajoutez quelques jeux pour entretenir les rires. * **19:00** Pendant la cuisson, chercher une réponse à votre question auprès d’un pizzaliste. _Les pizza ont-elles une âme ? Les apizzovores et les pizzavoromaniaques risquent-ils la damnation éternelle ? Est-ce que la résurrection de la chair concerne aussi la pizza bolognaise ? Etc._ * **19:45** Bon appétit ! Appréciez l’apport nutritionel et convivial de vos pizzas sur l’ensemble de l’assemblée et partagez votre action de grâce personnelle dans une louange spontanée adressée à l’Auteur de toute bénédiction. * **20:45** Conservez la bonne disposition intérieure obtenue, et ménagez-lui des conditions plus propices pour prolonger et approfondir la prière commune, le temps d’une veillée de prière. * **21:45** Tisanne-off, remerciez, saluez, bavardez dans l’attente de votre carrosse. * **22:00** Bonne nuit ! Prochain essai dans un mois ! Contact : Mayeul Lamoine 07 88 69 98 46

4€ par jeunes

Pizza, jeux, topo, ado, une soirée entre jeunes pour grandir dans sa foi

Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire



