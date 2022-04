Pixvae & Erotic Market Studio de l’Ermitage, 12 mai 2022, Paris.

Le jeudi 12 mai 2022

de 21h00 à 23h30

. payant Sur place : 15 EUR Prévente : 13 EUR

Pixvae & Erotic Market

Erotic Market :

Après deux opus sur le pouvoir «Queendoms» et sur l’ennui «Boredoms», Erotic Market entre en résonance avec ses propres créations pour une réappropriation inédite et combinée. Marine Pellegrini convie l’entremetteur-arrangeur Romain Dugelay dans cette quête brûlante, et celui-ci lui offre un tapis de cordes sensibles où s’allonger…

Avec le quatuor The Heartstrings Ensemble, la pop R’n’B d’Erotic Market revêt de nouvelles textures, et des titres emblématiques s’épanouissent dans ces relectures lumineuses. De la pop dilatée au classique ou du classique shooté au poppers… c’est au choix !

On y retrouve en tout cas la force des textes suggestifs sublimés par la voix de Marine Pellegrini, mais aussi la science du crunch de Romain Dugelay, maître dans l’art de marier des courants musicaux.

Erotic Market se conjugue au singulier depuis 2016 avec un épicentre artistique et vocal : Marine Pellegrini. Auteure, compositrice et interprète, elle est un séisme d’émotions… Entre cycles de créations, failles intimes et ondes massives de groove…

Depuis une quinzaine d’années, l’aiguille de Marine Pellegrini oscille entre ensemble acoustique (N’Relax & Bigre !), embardées jazz-core amplifiées de littérature (Polymorphie) ou R’n’B addictif avec additifs (Erotic Market). Une reine aux multiples royaumes !

Marine Pellegrini : chant

Yovan Girard : violon

Quentin Andréoulis : violon

Manon Ténoudji : alto

Aëla Gourvennec : violoncelle

Pixvae :

Ouragan tropical dans lequel on aime se jeter à corps et à cœurs perdus, l’ensemble franco-colombien Pixvae annonce un retour ébouriffant ! Entre la Colombie et Lyon, ces têtes chercheuses des temps modernes proposent une nouvelle incursion dans les territoires anciens du currulao. La formule magique change légèrement mais l’énergie reste la même. Entre les racines emmêlées des rythmes et mélodies afro-colombiennes, la sève puissante du rock noise et les ramifications azimutées d’un jazz mutin, abandonnez-vous à une transe païenne et festive !

Xiomara Torres : chant & guasà

Margaux Delatour : chant & guasà

Israël Quinones : chant & guasà

Damien Cluzel : guitare

Romain Dugelay : sax baryton

Juan Carlos Arrechea : percussions & marimba de chonta

Léo Dumont : batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

11 : Jourdain (Paris) (519m) 96 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/erotic-market https://www.compagnie4000.com/group/pixvae/ https://www.compagnie4000.com/group/pixvae/ https://www.billetweb.fr/erotic-market-pixvae

Pixvae & Erotic Market