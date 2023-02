Le Grand Atelier ouvre ses portes Pixie Cuir, Le Grand Atelier, 1 avril 2023, Châlons-en-Champagne.

Le Grand Atelier ouvre ses portes 1 et 2 avril Pixie Cuir, Le Grand Atelier

Lors des Journées Européennes Des Métiers D’Art , Pixie Cuir, Le Grand Atelier, ouvre ses portes le samedi 1 avril et dimanche 2 avril 2023.

L’atelier Pixie cuir, conçoit et fabrique des sacs, des ceintures et des accessoires dans des cuirs de qualité provenant de France, d’Italie, d’Espagne et du Portugal.

Il sera possible d’assister à la fabrication des sacs, ceintures, accessoires et échanger avec la créatrice sur son métier, sa passion

Vous pouvez venir pour vous offrir ou faire fabriquer une pièce unique, un objet reflétant un savoir-faire français, conçu et fabriqué localement

L’atelier Pixie cuir, labellisée Made in Marne propose des pièces exclusives puisque chaque sac n’est produit qu’en un seul exemplaire.

Vous pourrez aussi découvrir d’autres produits d’artisans d’art de la région (céramiste, ébéniste, bijoutier) dans la boutique.

Pixie Cuir, Le Grand Atelier 12 Rue des Lombards 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00