A partir du 23 Novembre prochain, un nouveau cycle de 4 ateliers numériques réservés aux femmes aura lieu au Pixel de Cenon et à l'espace multimédia M.270 Floirac !

Grâce à notre action « Et si vous osiez coder le jeudi… Pour changer de vie ! ‍ », 14 femmes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi auront l’occasion de découvrir des métiers porteurs, peu féminisés et dans lesquels elles ont pleinement leur place. Parce qu’il existe plusieurs métiers du développement informatique, nous proposons plusieurs matinées d’initiation… Chacune permettant de découvrir un thème différent :

Quatre dates :

➡️ Jeudi 23 Novembre – Un atelier de conception d’une page Internet avec les langages HTML et CSS – Pixel, Cenon

➡️ Jeudi 30 Novembre – Un atelier de chasse aux trésors, permettant de s’initier au traitement et à l’analyse de la donnée – Pixel, Cenon

➡️ Jeudi 7 Décembre – Un atelier de découverte ciblé sur la cybersécurité – Pixel, Cenon

➡️ Jeudi 14 Décembre – Un atelier de robotique (bases de l'algorithmie pour programmer un objet/robot) – M.270, Floirac

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T12:00:00+01:00

informatique développement web

