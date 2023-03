Ask Me Anything : Game Jam, retour d’expérience de participant.e.s Pixel Players Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Ask Me Anything : Game Jam, retour d'expérience de participant.e.s Pixel Players, 23 mars 2023, Tours. Jeudi 23 mars, 19h00 Pixel Players Gratuit et ouvert à tous (sur inscription) Pour Toutes, et Tous. Avec des participant.e.s des éditions précédentes

« Posez toutes vos questions, et écoutez les récits passionnés des participant.e.s des éditions précédentes.

C’est un moment de discussion convivial pour découvrir et se rencontrer, et faire que cette Game Jam soit un moment agréable pour toutes et tous. «

A partir de 19h à Pixel Players – 49 boulevard Preuilly, 37000 Tours. Gratuit, sur inscription Cette rencontre est organisée dans le cadre de la Game Jam HitboxMakers qui se déroulera du 31 Mars au 2 Avril. Pour plus d'informations sur la Game Jam et les ateliers, rendez vous sur hitboxmakers.fr Merci à Pixel Players pour l'accueil !

