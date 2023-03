Atelier : Charadesign Pixel Players Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Atelier : Charadesign Pixel Players, 22 mars 2023, Tours. Atelier : Charadesign Mercredi 22 mars, 19h00 Pixel Players Gratuit et ouvert à tous (sur inscription) Niveau Débutant et Intermédiaire. Avec Matthieu Boissinot

« Comment créer des personnages riches, qu’on a envie d’aimer ou de détester ? Comment rendre visible leurs principaux traits en quelques coups de crayon ? Un atelier pour donner du caractère à vos jeux. »

A partir de 19h à Pixel Players – 49 boulevard Preuilly, 37000 Tours. Gratuit, sur inscription Cette rencontre est organisée dans le cadre de la Game Jam HitboxMakers qui se déroulera du 31 Mars au 2 Avril. Pour plus d’informations sur la Game Jam et les ateliers, rendez vous sur hitboxmakers.fr Merci à Pixel Players pour l’accueil ! Pixel Players 49 boulevard Preuilly – 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6 »}] [{« link »: « https://lejeuquiprovoquedeschoses.com/interview/matthieu-boissinot/ »}, {« link »: « https://forms.gle/eNV6BvdY5HXyHgZr6 »}, {« link »: « http://hitboxmakers.fr/ »}, {« link »: « https://pixelplayers.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

