Pixel Play : Vers la VR et au-delà!!

2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-11

EUR 0 Longtemps fantasmée, la réalité virtuelle est devenue depuis quelques années une réalité.

Elle nous permet de passer dans une autre dimension et si elle se révèle un formidable outil de loisir et de jeu, il ne faut pas oublier ses utilisations dans de nombreux domaines comme la science, la médecine, l’aéronautique et le bien-être pour ne citer qu’eux.

Animé par Yannick Arana, Enseignant en culture vidéo ludique, conférencier, animateur et Responsable communication, partenariat insertion professionnelle à l’Institut Anaten de Tarbes.

Le Pixel

