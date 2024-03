Pixel Play Du manga au jeu vidéo Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, samedi 20 avril 2024.

La suite logique d’un manga à succès, c’est de connaître une adaptation en série animée, mais certains élus ont même droit à leur propre jeu vidéo.

Comment adapter un manga en jeu vidéo ? Quel a été le premier manga adapté en jeu vidéo ? Quel manga a connu le plus d’adaptations ?

C’est à ces questions et à bien d’autres que Yannick Arana, enseignant en culture du jeu vidéo et animateur Pop Culture, répondra lors de ce Pixel play. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

