Pixel party : duo de sabre laser (sur console) Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Pixel party : duo de sabre laser (sur console) Beauvais, 4 mai 2022, Beauvais. Pixel party : duo de sabre laser (sur console) Beauvais

2022-05-04 14:30:00 – 2022-05-04 18:00:00

Beauvais Oise Beauvais Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. +33 3 44 15 67 02 Des duels sur console en libre accès pour les Jedis qui souhaitent se défier (sans se blesser).

En libre accès, à partir de 8 ans. Pixabay License

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Pixel party : duo de sabre laser (sur console) Beauvais 2022-05-04 was last modified: by Pixel party : duo de sabre laser (sur console) Beauvais Beauvais 4 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise