Pixel THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD, 14 février 2023, FREJUS.

Pixel THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 33.5 à 33.5 euros.

Visuel en accord avec Horatio ( Lic.2-010018 / 3-010019), présentent ce spectacle. Succès retentissant depuis sa création, Pixel nous plonge dans un univers de poésie et de rêve dans lequel réalité et illusion se troublent. Grâce aux effets 3D des artistes numériques Adrien M / Claire B, les mouvements de la danse hip-hop mêlés aux arts du cirque trouvent un nouveau terrain de jeu. Dans cet univers impalpable et en perpétuelle transformation, les interprètes illuminent le plateau par leur énergie et leur virtuosité. Le geste sublimé, challengé, se réinvente pour mieux se retrouver. La création musicale d’Armand Amar renforce le lyrisme de la pièce, comme une invitation supplémentaire au voyage. Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.La catégorie 1P correspondant à des places en visibilité réduite. Mourad Merzouki Mourad Merzouki

Votre billet est ici

THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD FREJUS 83 bld de la mer Var

Visuel en accord avec Horatio ( Lic.2-010018 / 3-010019), présentent ce spectacle.

Succès retentissant depuis sa création, Pixel nous plonge dans un univers de poésie et de rêve dans lequel réalité et illusion se troublent. Grâce aux effets 3D des artistes numériques Adrien M / Claire B, les mouvements de la danse hip-hop mêlés aux arts du cirque trouvent un nouveau terrain de jeu. Dans cet univers impalpable et en perpétuelle transformation, les interprètes illuminent le plateau par leur énergie et leur virtuosité. Le geste sublimé, challengé, se réinvente pour mieux se retrouver. La création musicale d’Armand Amar renforce le lyrisme de la pièce, comme une invitation supplémentaire au voyage. Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.

La catégorie 1P correspondant à des places en visibilité réduite.

.33.5 EUR33.5.

Votre billet est ici