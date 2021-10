Quimper Quimper Finistère, Quimper Pixel Festival Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

2021-10-29 – 2021-10-30

Quimper Finistère Quimper Festival autour du monde du jeu vidéo. ♦ Un pass sanitaire valide est nécessaire pour l’accès au Pixel Festival, pour les visiteurs à partir de 12 ans.

♦ Le port du masque est obligatoire.

