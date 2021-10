Pixel Fest, Le festival du Jeu Video Paillet, 16 octobre 2021, Paillet.

Pixel Fest, Le festival du Jeu Video 2021-10-16 – 2021-10-16

Paillet Gironde Paillet

Le Festival du jeu vidéo débarque à Paillet pour le bonheur des Gameurs et autres amoureux du eSport

Au programme:

– Rétrogaming et bornes d’arcade

– Casques de réalité virtuelle

– Ateliers créatifs

– Robots et programmation

– Fab lab avec Cap Sciences

– Just Dance

– Espace enfants

– Mario Kart Switch

Suivra le Tournoi FIFA 22 sur PS5 de 14H00 à 17H00 (inscription sur place dès 13H00)

ainsi que la finale à 17H00 ( Le gagnant du tournoi recevra un prix)

Enfin, chinez vos jeux rétro, mangas et autres cartes à jouer au cours du vide grenier Geek organisé pour l’occasion

+33 5 56 76 93 74

