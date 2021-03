PLAISIR Espace Coluche Plaisir Pixel Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Aux frontières de la danse et de l’image numérique pour des émotions visuelles fortes Pixel confronte le langage des corps aux illusions et aux infinies possibilités des images digitales. Décidé à converser avec les arts visuels, Mourad Merzouki repousse les limites de son hip hop et fait évoluer ses danseurs dans un monde aussi virtuel que bouleversant. Les artistes ont trouvé un écrin à leur mesure, bousculant les frontières du réel. Une quête spectaculaire à la croisée des arts. Chorégraphie Mourad Merzouki, Adrien Mondot, Claire Bardainne Avec Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Marc Brillant, Elodie Chan, Aurélien Chareyron, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, Xuan Le, Steven Valade, Médésséganvi Yetongnon En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 15,00€

HIP-HOP Durée : 1h10

