Pixel-art ! Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Pixel-art ! Pierrelatte, 1 avril 2022, Pierrelatte. Pixel-art ! Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Pierrelatte

2022-04-01 17:30:00 17:30:00 – 2022-04-01 19:00:00 19:00:00 Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein

Pierrelatte Drôme Pierrelatte Il y a longtemps, les héros de jeux vidéo vivaient dans un monde de pixels ! En vous inspirant de cet univers et en vous aidant de petits carrés de couleurs adhésifs, venez décorer les fenêtres de la bibliothèque ! Réservation conseillée. +33 4 75 98 54 58 Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Pierrelatte

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Ville Pierrelatte lieuville Bibliothèque Municipale 2, Bd Einstein Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Pixel-art ! Pierrelatte 2022-04-01 was last modified: by Pixel-art ! Pierrelatte Pierrelatte 1 avril 2022 Drôme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme